خاص – محمد اسكندر يدعو المتضررين من مؤسسة الاسكان الإنضمام اليه بعد استدعائه مرة جديدة

بعدما نشر موقع “الخليج 365” حصرياً خبر استدعاء كل من النجم محمد اسكندر ونجله الملحن والشاعر فارس اسكندر والموزع عمر صباغ والمخرج سام كيال بسبب فيديوكليب أغنية “من أين لك هذا”، حيث تم تبليغ كل الاطراف المعنيّة بالقضيّة من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة للإدلاء بإفادتهم في القضيّة ومفادها ايقاف كليب “من أين لك هذا” عن العرض لأنه يتضمن مشهداً تمثيلاً يمس بمصرف الاسكان.

علم موقع “الخليج 365” أن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة استمع الى افادة المحامي الخاص بكل من النجم محمد اسكندر ونجل الشاعر والملحن فارس اسكندر بعدما تغيبا عن الحضور، بالاضافة الى حضور المخرج سام كيال والموزع عمر صبّاغ والاستماع الى إفادتهما أمس الخميس بناء لإشارة النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضيّة غادة عون، في الدعوى المقامة ضدهم من مصرف الإسكان بجرم القدح والذم.

ولكن يبدو ان تغيّب محمد اسكندر ونجله فارس اسكندر عن الحضور شخصياً لاخذ افادتهما اثار حفيظة مكتب مكافحة الجرائم الذي عيّن جلسة استجواب جديدة يوم الاربعاء المقبل الساعة التاسعة صباحاً في ثكنة جوزيف ضاهر بوليفار كميل شمعون.

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وفي اتصال مع فارس اسكندر أكد لنا انهما لن يحضرا بمفردهما الى جلسة الاستجواب المقبلة لان المسألة اصبحت “تكسير روس ومحاولة اذلال” ولكن سيصطحبان معهما كل الاشخاص المتضررين من مؤسسة الاسكان، بالاضافة الى الصحافة والاعلام وكل من يهمه الموضوع.

في نفس السياق، حصل موقع “الخليج 365” على فيديو لـ محمد اسكندر والصرخة المدويّة التي أطلقها وجاء فيها:

نذكر ان فيديو كليب “من أين لك هذا” يتضمن مشهدًا تظهر فيه عبارة “مصرف الإسكان” الذي يمنح قرض زواج لعريسين دخلا اليه عبر “الواسطة” على حساب ثنائي ينتظر بدوره للحصول على القرض.