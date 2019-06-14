وفاة والد الاعلامي رودولف هلال

Jun 14, 2019
توفي اليوم الجمعة الموافق في 14 حزيران السيد جان نصري هلال والد الاعلامي رودولف هلال.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاحد، 16 الجاري في كنيسة القديس ديمترويس للروم الأرثوذكس – الاشرفيّة (مار متر) ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في التيرو.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً. ويوم الاثنين 17 الجاري في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
أسرة موقع “الخليج 365” تتقدم بأحر التعازي من الاعلامي رودولف هلال ومن عائلة الفقيد.
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