دريد لحام عن اعتزال أمل عرفة: ليس لدي علم عن هذا الموضوع ولكن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا تزال تداعيات خبر اعتزال الفنانة السورية أمل عرفة مُستمرة، خصوصًا من جانب زملائها في الوسط الفني، فعندما سُئل الفنان السوري دريد لحام أثناء أحد لقاءاته الصّحفية، عن رأيه باعتزال عرفة، صرّح أن ليس لديه علّم عن هذا الموضوع وقال: "أمل عرفة وردة الدراما السّورية"، وأضاف: "يجب أن يكون هناك متابعة مع وزارة الإعلام في هذا الشأن لحل الموضوع".

جمهور النجمة السورية لا يزال مصدومًا من خبر اعتزالها، وبعضهم رفض قرارها هذا، وطالبها بالتراجع عنه، حيث أطلق عدد كبير من محبيها هاشتاغ بعنوان "ضد اعتزال أمل عرفة" وهاشتاج أخر بعنوان "كلنا أمل عرفة".

وبدأ البعض بذكر مميزات والمواقف الإيجابية للفنانة أمل عرفة، في تغريداتهم ومنشوراتهم، كما طالبوها بالظهور وتوضيح تصريحاتها أو التراجع عنها والعودة لتقديم الفن الذي اعتادوه منها.

ومن بين هؤلاء الفنانة السّورية هبة نور، التي أبدت أسفها جرّاء الأزمة التي تمر بها عرفة، وقالت خلال لقاء صحفي: "بكل أسف، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي مرتعًا لكل من هب ودب لتوجيه الاتهامات والإساءات، من دون أدنى مسؤولية، أرجوكم اتركوها بحالها".

وأشارت نور إلى أن عرفة مدرسة فنية لا تقدر بثمن، ووجهت كلامها لها، فقالت: "نفتخر بك في كل زمان ومكان، وأتمنى أن يكون خبر اعتزالك مجرد فشة خلق أو شائعة، وإن كان الخبر صحيحًا فأتمنى أن تعيدي النظر بالقرار وأن تستمري لأنك قيمة مضافة للفن السوري والعربي".

يُشار إلى أن الممثل السّوري أيمن زيدان كان قد عبّر عن دعمه لمواطنته الممثلة أمل عرفة، وذلك بعد الانتقادات التي تعرّضت لها ما دفعها للاعتزال، وكتب زيدان عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "الغاليه أمل عرفة ..كوني واثقة ان كل ما تعرضتِ له في الآونة الأخيرة لن يغيّر حقيقة أساسية أنك واحدة من أهم ممثلات جيلك".

وتابع زيدان: "موهبتك النادرة لن يهزمها الجحود الذي على مايبدو صار قدر الكثير من المبدعين في ظل الذائقة السائدة.. دمتِ واحدة من أيقونات الدراما السورية".

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وكان لزميلتها في الوسط الفني الممثلة شكران مرتجى رأي في الموضوع، بعد خلاف أخير حدث بينهما، حيث كتبت منشوراً على حسابها على "فيسبوك" جاء فيه: "أمل عرفة لم ولن تكوني بحاجة شهادتي على ما قدمتيه للفن غناءً وكتابة وتمثيلًا من إبداع، الخلاف لا يفسد للود، ولموهبتك قضية، أنت في الذاكرة كنت وستبقين لا تحتاجين مني دليلًا هذا البوست لأقول لك نحن محكومون بالأمل وأنت الأمل".

الجدير بالذكر أن أمل عرفة قد صرّحت بأنها اعتزلت الفن وستتركه لأهله، وأن قرارها نهائي ولا تراجع فيه، بسبب ما تعانيه من من سلبيات لامتهانها مهنة التمثيل.

وكانت أمل عرفة بعد الضجة التي أثيرت عقب المسلسل سبب الأزمة، قد اعتذرت ونشرت رسالة طويلة لجمهورها أوضحت من خلالها الأمر.

مسلسل "كونتاك" مسلسل من حلقات منفصلة تتناول كل منها جانبًا من أوضاع البلاد بطريقة كوميدية، وذلك عن طريق سرد الأحداث لمجموعة من الأصدقاء وما يقابلونه في حياتهم اليومية، وهو من بطولة أمل عرفة ومحمد حداقي وشادي الصفدي وحسام تحسين بيك وغيرهم، وتأليف رانيا الجبان وشادي كيوان وإخراج حسام قاسم الرنتيسي.