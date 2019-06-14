مادونا تكشف سرًّا عن أولادها لا تتمنّاه أي أم.. فماذا قالت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت النجمة العالمية مادونا أن حياة أولادها كانت ستكون "أقل تحديًا" إذا لم تكن أمهم، مشيرة إلى أن لوردز، 22 عامًا، وروكو، 18 عامًا، وديفيد، 13 عامًا، وميرسي، 13 عامًا، والتوأم "إستير وستيل"، ست سنوات، في بعض الأحيان كانوا يتمنون أن والدتهم لم تكن "مادونا".

وجاءت تصريحات أيقونة البوب البالغة من العمر 60 عامًا أثناء اعترافها بأنها استنفدت عندما أدركت أنها أصبحت مشهورة في السنوات الأولى من حياتها المهنية، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي حديثها في برنامج غراهام نورتون اليوم الجمعة، قالت: "أعتقد أنهم كانوا يتمنون لو لم أكن مادونا، أعتقد أنه سيكون أقل تحديًا، في أذهانهم، إذا لم أكن أمًا لهم".

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وكانت النجمة قالت من قبل إنها آسفة لإعطاء أطفالها الهواتف المحمولة، وإنها حظرت على ابنها "ديفيد" امتلاكها.

وأضافت: "سألتزم بذلك لأطول فترة ممكنة ، لأنني ارتكبت خطأ عندما قدّمت الهواتف لأولادي عندما كان عمرهم 13 عامًا، لقد أنهى علاقتي معهم، حقًا، فقد أصبح جزءًا كبيرًا جدًا من حياتهم".