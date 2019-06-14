اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك

""الخليج 365"" من بيروت: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورةً للنجمة العالمية نيكي ميناج بسبب الشبه الكبير بينها وبين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي. حيث نُشرَت الصورة على نطاقٍ واسع وعلّق معظمهم بأنهم للوهلة الأولى ظنوا بأنها هيفاء وهبي. فيما يلي رابط الصورة:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نيكي ميناج شبيهة هيفاء وهبي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.