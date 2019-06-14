آيتن عامر لـ"كريم محمود عبدالعزيز": "كل سنة وانت طيب يا ميزو يا حراق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: حرصت الفنانة آيتن عامر، على تهنئة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، بعيد ميلاده . ونشرت "آيتن" صورة تجمعها بـ "كريم" عبر حسابها على "انستجرام" معلقة عليها: "كل سنة وانت طيب يا ميزو يا حراق". وكانت "آيتن" قد تعاونت مع كريم محمود عبدالعزيز في مسلسل "شقة فيصل " الذي نافس ضمن دراما رمضان المنقضي واستمر عرض حلقاته عقب العيد نظرًا لوصولها لـ 40 حلقة.

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