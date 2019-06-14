أحمد رزق يبعث برسالة لمخرج "الممر" شريف عرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: أرسل الفنان أحمد رزق، رسالة خاصة للمخرج الكبير شريف عرفة بعد أيام من طرح فيلم "الممر" بدور العرض السينمائي. ونشر"رزق" صورة تجمعه بالمخرج شريف عرفة عبر حسابه على "انستجرام"، معلقًا: "مع المخرج الكبير شريف عرفة.. أشكرك على هذا العمل الرائع.. كواليس فيلم الممر". وعلقت الفنانة رانيا منصور، وكتبت "مبروك يا أحمد فيلم كبير ومهم". فيلم "الممر" تأليف وإخراج شريف عرفة، وكتب له الحوار الشاعر أمير طعيمة، وأبطاله أحمد عز، إياد نصار، هند صبري، محمد جمعة، محمد فراج، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، شريف منير، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أحمد رزق، أحمد فلوكس.

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