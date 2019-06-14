محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: شارك ياسين نجل الفنان أحمد السقا، متابعي حسابه على موقع "إنستجرام"، بصور من حفل تخرجه، وسط أقرانه. وظهرت في الصور والدة ياسين المذيعة مها الصغير، ووالده الفنان أحمد السقا، اللذان حرصا على التقاط الصور التذكارية معه ومع أصدقائه بمناسبة تخرجهم. جدير بالذكر أن الفنان أحمد السقا شارك في السباق الرمضاني المنقضي من خلال مسلسل "ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، بطولة محمد ممدوح، هادي الجيار، كريم عفيفي، إنجي المقدم، مي عمر، صفاء الطوخي، هبة مجدي، سلوى عثمان، وإدوارد.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| أحمد السقا ومها الصغير يحتفلان بتخرج نجلهما "ياسين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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