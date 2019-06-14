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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
حرص الفنان الشاب أوس أوس، على تهنئة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، بعيد ميلاده .
ونشر "أوس أوس" صورة تجمعه بـ "كريم" عبر حسابه على "انستجرام" معلقًا عليها: "كل سنة وانت طيب يا حراق، وسنة سعيدة عليك يا حبيبي وتبقى أحلى من اللي قبلها، ودايمًا ناجح ومكسر الدنيا يا حراق مصر، يا أبو قلب أبيض قوي".
وكان "أوس أوس" تعاون مع كريم محمود عبدالعزيز في مسلسل "هوجان" الذي نافس ضمن دراما رمضان المنقضي.
كانت هذه تفاصيل خبر أوس أوس لـ"كريم محمود عبدالعزيز" في عيد ميلاده: "أبو قلب أبيض قوي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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