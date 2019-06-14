هكذا هنأت حنان مطاوع زوجها بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر: حرصت الفنانة حنان مطاوع، على تهنئة زوجها المخرج أمير اليماني بعيد ميلاده عبر حسابها على "انستجرام". ونشرت "حنان" صورة تجمعها بزوجها، معلقة: "كل سنة وانت سندي وجوزي وحبيبي.. ربنا يسعد قلبك وأيامك ويراضيك ويخليك ليا". يُذكر أن الفنانة حنان مطاوع شاركت في دراما رمضان المنقضي بشخصية عايدة من خلال مسلسل "لمس أكتاف" أمام الفنان ياسر جلال.

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