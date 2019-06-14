شاهد: نانسي عجرم تشعل حماس الجمهور في أول حفل لها في المملكة

أحيت الفنانة نانسي عجرم حفلا غنائيا، في جدة ، وذلك ضمن موسم “حفلات جده”، التى تُقام برعاية الهيئة العامة للترفيه. وقدمت نانسي عجرم العديد من الأغاني وسط حضور وتفاعل كبير من الجمهور.

وكانت نانسي عجرم وصلت أمس الخميس، إلى المملكة؛ استعدادًا لإحياء أول حفل غنائي لها في السعودية. وتداول متابعو موقع “إنستغرام”، فيديو لنانسي فور وصولها، حيث ظهرت عليها الفرحة الغامرة، وسط تشديدات أمنية بفندق إقامتها.