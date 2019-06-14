أحيت الفنانة نانسي عجرم حفلا غنائيا، في جدة ، وذلك ضمن موسم “حفلات جده”، التى تُقام برعاية الهيئة العامة للترفيه. وقدمت نانسي عجرم العديد من الأغاني وسط حضور وتفاعل كبير من الجمهور.
وكانت نانسي عجرم وصلت أمس الخميس، إلى المملكة؛ استعدادًا لإحياء أول حفل غنائي لها في السعودية. وتداول متابعو موقع “إنستغرام”، فيديو لنانسي فور وصولها، حيث ظهرت عليها الفرحة الغامرة، وسط تشديدات أمنية بفندق إقامتها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: نانسي عجرم تشعل حماس الجمهور في أول حفل لها في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.