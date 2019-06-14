شاهد: تركي آل الشيخ يعلن عن “مفاجأة غنائية” جديدة

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن تعاون جديد يجمعه بالمطرب المصري محمد حماقي، والملحن عمرو مصطفى. ونشر آل شيخ صورة على فيسبوك تجمع محمد حماقي وعمرو مصطفى والشاعر تامر حسين، وعلق عليها بالقول: ”أغنية جديدة لصيف الساحل قريبًا.. كلماتي ولحن عمرو مصطفى وغناء أخويا حماقي“. وكانت هيئة الترفيه قد أعلنت مؤخرًا عن انضمام 12 فنانًا مصريًا لـ‘‘موسم جدة’’، المقام في المدينة الساحلية في الفترة ما بين يونيو الجاري ويوليو المقبل.

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