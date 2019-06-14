وائل جسار يُشعلُ حفله بـ”موسم جدة” .. شاهد: غناءه لـ “فيروز”...

حرص عدد كبير من جمهور المملكة العربيّة السّعوديّة، على حضور حفل النّجم اللّبنانيّ، وائل جسار، الذي أُقيم على المسرح الجنوبيّ في الواجهة البحريّة بمدينة جدّة، السّاحليّة، وذلك ضمن فعّاليّات “موسم جدة” الغنائيّ. ووسط جمهوره الكبير، بدأ وائل جسّار، حفله بأغنية “غريبة الناس”، وبعدها رحبّ وائل، بجمهوره، موكدًا، أنّهم من يجعلون السّهرة أحلى. كما وجّه التّحيّة للمملكة العربيّة السّعوديّة، مشيرًا، إلى أنّها ترفع رأس العرب دائمًا.

وتفاعل الجمهور مع وائل جسّار، رقصًا وغناءً، حيث أمتعهم بأغاني “جرح الماضي، خلي الفراق”، وغيرها. وفاجأ جسًار، جمهور جدّة بأغاني الزّمن الجميل، حيث أبدع في غناء “نسّم علينا الهوى”، للنّجمة الكبيرة فيروز، وأغنية “زي الهوى”، للعندليب الأسمر، عبدالحليم حافظ. وأضاف آخرون، تغريدات تتضمّن كلمات أغانيه التي تغنّى بها في الحفل، فيما قال متابع: “منورنا يا وائل، أجمل صوت لبناني وأروع إحساس وأحلى أخلاق والله”.