شاهد.. حلا شيحه تحتفل بعيد ميلاد ابنها على طريقتها الخاصة

شاركت الفنانة حلا شيحه، جمهورها بصورة جديدة جمعتها بنجلها أحمد أثناء الاحتفال بعيد ميلاده، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلقت حلا علي الصورة فقالت:"حبيبي أحمد كل سنة وأنت طيب وأشوفك أسعد الناس وكل ولادنا و بناتنا"، وانهالت عليها تعليقات متابعيها الذين هنؤوا الصغير وتمنوا له حياة سعيدة، و أكد الكثيرين منهم علي وجود شبه كبير بينهما.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة حلا شيحة مسلسل "زلزال" الذي عُرض ضمن موسم رمضان الماضي، وشاركها في بطولته كل من محمد رمضان، ماجد المصرى، منى عبدالغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى. الناس وكل ولادنا و بناتنا"، وانهالت عليها تعليقات متابعيها الذين هنؤوا الصغير وتمنوا له حياة سعيدة، و أكد الكثيرين منهم علي وجود شبه كبير بينهما.يذكر أن آخر أعمال الفنانة حلا شيحة مسلسل "زلزال" الذي عُرض ضمن موسم رمضان الماضي، وشاركها في بطولته كل من محمد رمضان، ماجد المصرى، منى عبدالغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم، تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى.

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