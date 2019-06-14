فيديو.. دينا الشربيني عن علاقتها بعمرو دياب: حب الحياة جمعنا

حلت الفنانة دينا الشربيني، بالأمس، ضيفة علي برنامج أسرار النجوم، في حلقة متميزة مع الإعلامية انجي علي، علي إذاعة نجوم إف أم، كشفت خلالها عن جانب كبير من حياتها الخاصة وعلاقتها بالسوبر ستار عمرو دياب، ومدي الأثر الكبير الذي تركه في حياتها.



فقالت دينا إن عمرو دياب، أضاف لها الكثير وغير شخصيتها للأفضل بسبب خبراته الكبيرة وحبه للحياة تلك

الصفة التي اجتمعا عليها ما أضاف علي علاقتهما حالة من الإيجابية كانت بمثابة دافع لها لمزيد من النجاح.



وعلقت "الشربيني" على ماقالته إنجي بشأن ما يقال عن الهضبة عمرو دياب بأنه تسبب عقدة للرجال والنساء ، فقالت: "بصراحة هو يعمل عقدة لأي حد"، وأرجعت

سبب ذلك ليس لمظهره، لكن لأنه شخص محبوب علي الصعيد الإنساني وذلك يظهر بشكل واضح للمقربين منه فقط، بالإضافة إلى أنه شخص طيب وجدع وراجل ودائمًا ما تعتمد على رأيه في كل ما يخص عملها.



جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة دينا الشربيني مسلسل "زي الشمس"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته إلي جانبها كل من: جمال سليمان، أحمد داود، أحمد السعدني، سوسن بدر، ريهام عبدالغفور، أحمد مالك، تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبدالعزيز.