وفاة والد الإعلامي رودولف هلال

ميرنا وليد - بيروت - توفي والد الاعلامي الزميل ​رودولف هلال​ "جان هلال" اليوم بعد اصابته بأزمة قلبية منذ يومين، دخل على اثرها المستشفى. من موقع الخليج 365 نتقدم بأحر التعازي لعائلة الفقيد، أسكنه الله فسيح جناته.

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