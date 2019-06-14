خاص الفن- أيمن زبيب: "هؤلاء جوعانين شهرة"وفاة والد الإعلامي رودولف هلالخاص الفن- دانييلا رحمة في...

ميرنا وليد - بيروت - في تصريح خاص لموقع الفن، قال الفنان ​أيمن زبيب​ إن بعض "أصحاب المواقع التافهة" متعدون على مهنة الصحافة، وهم بنظره لديهم مرض جوع الشهرة.

وتابع أيمن، بعد أزمته مع القوى الأمنية التي أكد أنه يكن لها كل احترام وتقدير كما يكن الأمرين نفسيهما للقضاء اللبناني، أن ما حصل معه يعتبره أمراً عادياً كونه يعتبر نفسه مواطناً كأي مواطن في لبنان، ولكن الحادث أخذ حجماً أكبر من حجمه الطبيعي وذلك بسبب بعض الذين وصفهم بـ"أصحاب المواقع التافهة في مجال الصحافة، وفقراء العقل والمال" والذين يعتبرهم أيمن متعدين على الصحافة الكريمة التي يحترمها كثيراً.

وأضاف أيمن أن هؤلاء "أصحاب المواقع التافهة" ليس لديهم مكانة ولا عمل ينشغلان بهما سوى تلفيق الأخبار، مؤكداً أنه يعرفهم جيداً، وفي المقابل هو يكن كل المحبة والاحترام للصحافيين المحترمين والذي يمتلكون مصداقية كبيرة، مستشهداً بموقعنا الذي خصه في تصريحاته لأنه يثق بمصداقية كل أخباره.

ووصف أيمن "أصحاب المواقع التافهة" بأنهم "شعب اذا ضرب الحذاء برأسهم صاح الحذاء بأي ذنب أضرب"، وهو لا يعتب عليهم لأن الفن في غيبوبة، ولو كان هناك فن حقيقي لما كان هناك صحافيون مزيفون، وبالتالي تمنى للفن الشفاء العاجل.

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كما ذكر أيمن كونه إنساناً من عائلة ربته جيداً، أن عائلات هؤلاء المتعدون على الصحافة، ما كانوا يتمنون لأولادهم هذا المستقبل، وأمل أن يبقوا كما هم لانه يعتبر ذلك إبتلاء من رب العالمين.

وشدد أيمن كل التشديد، على أنه علم جيداً أن هناك صحافيين يفرضون احترامهم من خلال عملهم المحترف والمليء بالصداقية.