خاص الفن- دانييلا رحمة في فترة استراحة لن تستمر مطولا

ميرنا وليد - بيروت - أشارت الممثلة دانييلا رحمة انها في هذه الفترة سافرت الى استراليا حيث توجد عائلتها لتمضي معهم فترة معينة من الصيف بعد ان شغلها التصوير كثيرا عنهم، لكن رحلة الاستراحة لدى دانييلا لن تستمر طويلا لانها ستبدأ فورا التحضير لعمل جديد، بالاضافة الى انها ستلجأ الى تكثيف الدراسة سواء للغة العربية او للتمثيل لتطور اكثر واكثر من نفسها وقد يكون هنالك عمل قبل شهر رمضان المقبل حسب ما اكدت في حديث خاص.
دانييلا كانت قد خاضت السباق الرمضاني هذا العام من خلال مسلسل الكاتب الى جانب الممثل باسل خياط.
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