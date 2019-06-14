شاهد… زوج دنيا بطمة يكتب اسمها وشما على جسده!

كتب امير فتحي في الجمعة 14 يونيو 2019 03:21 مساءً - كشف المنتج البحريني محمد الترك للمرة الثانية، عن الوشم الذي كتبه على يده، باسم زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة.

واكتفى محمد الترك بنشر صورة للوشم عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “انستغرام”، دون أن يرفقها يأي تعليق.

يشار إلى أن محمد الترك يحرص على التعبير لزوجته دنيا بطمة، عن حبه بمناسبة أو غيرها.