شاهد.. سما المصري بفيديو مثير من الجاكوزي

كتب امير فتحي في الجمعة 14 يونيو 2019 03:21 مساءً - تواصل الفنانة سما المصري اثارة الجدل وهذه المرة عبر نشرها مقطع فيديو جديد عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه بالمايوه في مغطس للمياه.
والغريب ان سما المصري صورت الفيديو في الجاكوزي ولم تظهر وجهها ابدا مبررة ذلك بالقول “على شان انا بعمل نيو لوك ومش عايزة تشوفي وجهي الايام \ي”.
وظهرت سما المصري في الفيديو مرتدية كاش مايوه قائلة انها ترتديه فوق المايوه لأنها “ست محترمه”, حسب تعبيرها.
وتحدثت سما في الفيديو عن عدد من المواضيع والتي كان من بينها نهائي كأس افريقيا 2019 الذي تستضيفه مصر.
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