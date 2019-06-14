الأردن يطلب وقف عرض أول مسلسل عربي من إنتاج "نتفليكس"

طالب مدعي عام عمّان، وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، الخميس، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف بث أول مسلسل عربي تم تصويره في الأردن من إنتاج شبكة "نتفليكس" الأمريكية لتضمنه مشاهد غير لائقة.

وقال مصدر قضائي إن مدعي عام عمّان أوعز لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لوقف بث ونشر مسلسل "جن"، لما يتضمنه من مقاطع غير لائقة مخالفة للقانون وللأخلاق والآداب العامة.

وعُرضت، الخميس، الحلقة الأولى من المسلسل التي أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الأردنيين الذين استاء معظمهم من مشاهد غير لائقة، في أول إنتاج أصلي باللغة العربية لـ"نتفليكس".

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والمسلسل تشويقي خيالي يروي قصة إطلاق مجموعة من المراهقين سراح "جن" خلال رحلة مدرسية إلى مدينة البتراء الأثرية جنوب الأردن.

من جهتها، أصدرت هيئة الإعلام في الأردن بياناً أكدت فيه أن مثل هذا المسلسل لا يدخل ضمن صلاحياتها، كاطلاع ورقابة على السيناريو، أو الأمور الفنية والتقنية من حيث الإعداد والإنتاج والتمثيل والإخراج، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع النافذ.

وأضافت: "وفقاً لما اطلعت عليه من مقتطفات ومشاهد للمسلسل، فإن هذه المشاهد لا تتم إجازتها في حال عرضت على هيئة الإعلام".

وأكدت أنها ستتابع الأمر مع الجهات ذات العلاقة لمنع عرض مثل هذه المشاهد داخل الأردن سواء مع الهيئة الملكية للأفلام أو مع أي جهة فنية مختصة أخرى.

ومسلسل "جن" من إنتاج الأخوين الأمريكيين آلان وراجيف داساني والمخرج والمنتج اللبناني ميرجان بو شعيا وشاركه في الإخراج الأردني أمين مطالقة، وشارك في التمثيل الأردنيان سلمى ملحس وحمزة عقاب.