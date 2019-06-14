مي حريري تستعد لأغنية باللغةِ الانجليزية

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""الخليج 365"" من بيروت: تستعد الفنانة مي حريري لطرح أغنية جديدة باللغة الإنكليزية في الأشهر المقبلة. فيما أشارت بعض المواقع إلى أنها ستحلّ ضيفة على البرنامج االأميركي Seasame street الذي يستضيف النجوم العرب.

يُذكر أن آخر حفلاتها كان بمناسبة عيد الفطر في بلدة النبطية بجنوب لبنان.