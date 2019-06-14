نادين الراسي تهاجم ديما صادق وتعتذر!

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""الخليج 365"" من بيروت: اعتذرت الفنانة نادين الراسي من الإعلامية ديما صادق على خلفية تغريدة كانت قد تناولتها فيها بنقدٍ جارح تعليقاً على تغريدة نُسِبَت لها، فتبيّن أنها مفبركة. حيث غرّت صادق كاتبة: "هيدا التويت فوتوشوب .اتحدى ان يكون احد رآه على صفحتي."



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الأمر الذي دفع الراسي للإعتذار منها بتغريدة لاحقة كتبت فيها: "كلّ عمري إشتكي من الظّلم و قول ألله عالظالِم... أرجوا من الإعلاميّة ديما صادق أن تقبل إعتذاري كان عليّ أن أتأكّد قبل أن أتسرّع وأتوجّه بكلامٍ لن أسامِح نفسي عليه... جُلَّ من لا يُخطئ والله يحاسِب اللي كان السّبب".



فكان أن ردت عليها "صادق" قائلة: "نادين ولا يهمك حبيبتي. كل التوفيق و الحب لك"