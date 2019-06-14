مسلسل "جنّ" ينطلق عبر Netflix

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



""الخليج 365"" من بيروت: بدأ عرض مسلسل "جنّ" كأول عمل عربي أصلي من مسلسلات Netflix في منطقة الشرق الأوسط يتم إطلاقه على هذه المنصة العالمية أمام مشتركيها في أكثر من 190 دولة. وهو من إنتاج شركة "كبريت للإنتاج" ومن إخراج المخرج مير جان بو شعيا، الذي يتولى أيضًا الإخراج التنفيذي إلى جانب الثنائي إيلان وراجيف داساني (SEAM)، الذين شاركا أيضًا في كتابة السيناريو. كما شارك المخرج الأردني أمين مطالقة، والحاصل على جائزة صن دانس عن فيلم كابتن أبو رائد، في إخراج وكتابة السيناريو المسلسل.

وتم تصوير مشاهده في مدينة عمّان العصرية والبتراء القديمة. وهو يحكي قصة مجموعة من المراهقين العرب وخضوع صداقاتهم وأحاسيسهم الرومانسية للاختبار عندما يستدعون قوى الجنّ الخارقة إلى عالمهم دون قصد.. وعندما يصبح "الجنّ" أقوى وتزداد ضبابية المشهد بين الخير والشرّ، لا يعرف طلاب الثانوية بمن يثقون. فهل يتمكنون من إيجاد الإجابات المطلوبة لإنقاذ أصدقائهم؟

يضم المسلسل مجموعة من النجوم الصاعدين وهم سلمى ملحس، وحمزة عقاب، وسلطان الخيل، وعائشة شحالتوغ, كما يشارك فيه كل من بان حلاوة وياسر الهادي وزيد الزعبي وكرم طباع ومحمد نزار وعبد الرزاق جركس ومحمد هندية وهنا شمعون.

ويُعد المسلسل الأول من عدة أعمال عربية أصلية من منطقة الشرق الأوسط المقرر إطلاقها على منصة Netflix مع انضمام "مدرسة الروابي للبنات" و"ما وراء الطبيعة" إلى قائمة الأعمال العربية التي ستعرض على المنصة في المستقبل القريب، مما يُعزز من استثمارات الشركة في المنطقة.

واحتفالاً بهذا الإنجاز استضافت Netflix حفل اطلاق المسلسل في مدينة عمّان بحضور طاقم التمثيل وفريق العمل وممثلين عن وسائل الإعلام ومجموعة من الشخصيات المؤثرة من المنطقة إضافة إلى مسؤولين كبار من جهات محلية على رأسها الهيئة الملكية الأردنية للأفلام التي قدمت الدعم والمساعدة للعمل طوال فترة الإنتاج.

Advertisements



لوجينبيل

وصرحت كيلي لوجينبيل، نائب الرئيس للأعمال الأصلية العالمية لدى Netflix خلال حديثها عن إطلاق المسلسل، فقالت: "إنه يوم نفخر به في Netflix، فمنطقة الشرق الأوسط ثرية جداً بالقصص والروايات، ولذا نحن جداً متحمسون لإيصال هذه القصص الرائعة إلى مشاهدينا حول العالم. مسلسل جِنّ هو قصة عربية خالصة تحمل طابعاً وموضوعات عالمية، منها الحب والصداقة والفكاهة والمغامرة، ونتوقع أن يروق محتواه للشباب في جميع أنحاء العالم".

الأميرة ريم

وقالت الأميرة ريم علي عضو مجلس مفوضي الهيئة الملكية الأردنية للأفلام ومدير عام الهيئة بالإنابة: "إنه من دواعي سرور الهيئة أن ترحب بإطلاق أول مسلسل عربي أصلي من إنتاج Netflix، ونفخر بكون طاقم التمثيل جميعهم أردنيين، كما نفخر بمشاركة المخرج الأردني الجنسية والحائز على عدة جوائز، أمين مطالقة، في إخراج المسلسل بجانب قيامه بكتابة سيناريو بعض حلقاته. كما نسعد بأن هناك أيضاً مسلسل ثانٍ بمحتوى محلي يجري تصويره حالياً هنا في بلدنا الأردن التي تزخر بالعديد من القصص المحلية التي يجب الكتابة عنها وتوصيلها إلى جمهور عالمي".

وأضافت: "الهيئة حريصة على تقديم تلك القصص بقالب فني متميز سواء من خلال السينما أو التليفزيون. وهذا الحرص كان من بين الأسباب الرئيسية التي دعتنا في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام إلى مراجعة سياساتنا فيما يتعلق ببرنامج الحوافز في محاولة منا لتشجيع شركات الإنتاج المحلية والدولية على إنتاج وتصوير المزيد من المسلسلات التلفزيونية هنا في الأردن".

يمكنكم مشاهدة الفيديو الترويجي للمسلسل من خلال الرابط التالي:



