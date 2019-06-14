شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يتصدر السباق السينمائى بـ 40 مليوناً و885 ألف بفيلمه "كازابلانكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال فيلم "كازابلانكا" بطولة النجم أمير كرارة، يحقق أرقاما قياسية فى شباك التذاكر، حيث حقق ليلة الخميس مبلغ 2 مليون و400 ألف، متصدرا المركز الأول، وبذلك الرقم حقق بـ 40 مليونا و885 ألف جنيه منذ انطلاق عرضه يوم الثلاثاء قبل الماضى، أول أيام عيد الفطر المنصرم، وجاء ذلك النجاح فى غضون 10 أيام فقط.

وفى سياق متصل، احتفل صناع العمل بنجاح الفيلم وعرضه فى الإمارات العربية المتحدة أمس، حيث التف الجمهور حول النجم أمير كرارة والتقط معه الصور التذكارية قبل عرض الفيلم فى سينمات "فوكس" فى دبى، وشارك فى الإحتفالية كل من أحمد بدوى مدير عام شركة "سينرجى فيلمز" والنجم إياد نصار وعدد آخر من صناع العمل.

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يشار إلى أن فيلم "كازبلانكا" بطولة مجموعة كبيرة من النجوم علي راسهم ، أميرة كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوى وأحمد داش، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج" سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر ميديا برودكشن، تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى.