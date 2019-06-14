كيف احتفلت حلا شيحة بعيد ميلاد ابنها أحمد ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة حلا شيحة جمهورها بصورة من الاحتفال بعيد ميلاد ابنها أحمد عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، وظهرت حلا وهى تقطع الحلوى وتمنت له السعادة الدائمة فى حياته. Advertisements يذكر أن النجمة حلا شيحة شاركت في موسم رمضان الماضى بمسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان وماجد المصري وهنادي مهنا ومنى عبد الغني ومحمود حجازي، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة "سينرجي" لمالكها تامر مرسي، وجسدت دور "صافيا" وحققت نجاحاً جماهيرياً بعد غياب دام لـ 16 عام.

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