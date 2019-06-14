شكرا لقرائتكم خبر عن موجه سخرية من كيفين هارت بعد تقليده لـ"بابلو اسكوبارو" فى تايلاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتهر الممثل العالمى كيفين هارت، بفيديوهاته ومواقفه الكوميدية التى دائماً ما يكون بطلها الممثل العالمى داوين جونسون "ذا روك"، والتى سرعان ما تنتشر عبر منصات السوشيال ميديا بين معجبيهما، حتى اختار هارت بطلا آخر لفيديوهاته وهو تاجر المخدرات الشهير "بابلو اسكوبارو".

ونشر هارت، مقطع فيديو جديد له وهو يقلد ويتقمص شخصية تاجر المخدرات الكولومبى الشهير بابلو اسكوبارو، عبر حسابه الشخصى، وفى الخلفية بعض الأغانى الإسبانية، أثناء رحلته مع عائلته فى تايلاند.

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وظهر هارت فى مقطع الفيديو وهو يرتدى "شورت وقميص" أثناء تقليده لإسكوبارو، وسرعان ما سخر منه متابعيه، وكتب أحدهم قائلاً "لماذا القميص أكبر حجماً من الشورت يا كيفين"، وعلق آخر ساخرا "لعل أحد أحفاد بابلو يراك وينتقم منك".





ويستعد هارت لخوض تجربته السينمائية الجديدة مع داوين جونسون، وهو الجزء الثالث من فيلمهما الشهيرjumanji ، المقرر طرحه فى ديسمبر المقبل فى دور العرض، والذى تدور أحداثه فى إطار من الخيال والتشويق، حول 4 طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، حرفيًا اللعبة تتجسد فى اختياراتهم التى تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن "جومانجى" ليست مجرد لعبة، بل تحدٍ للبقاء على قيد الحياة، وعليك أن تُتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقى.