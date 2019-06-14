شكرا لقرائتكم خبر عن Thor يبرز مواهبه فى الغناء داخل كواليس تصوير فيلم Avengers Endgame والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من مرور فترة على عرض الفيلم الأخير لسلسلة أفلام Avengers والذى جاء بعنوان Avengers Endgame، إلا أن أبطال العمل يحرصون من حين إلى آخر على نشر صور وفيديوهات من داخل تصوير الفيلم الأخير للسلسلة الشهيرة.

ونشر الممثل العالمى كريس هيمسوورث صاحب شخصية Thor الشهيرة، مقطع فيديو له من داخل كواليس تصوير أحد مشاهد فيلم Avengers Endgame، عبر حسابه الشخصى منذ ساعات، وهو يغنى أغنية "Hurt" للمغنى جونى كاش.

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وظهر هيمسوورث فى مقطع الفيديو الذى نشره، طويل الشعر، ويقوم بتلحين الأغنية على الجيتار بنفسه، وسرعان ما حظى المقطع على مئات الآلاف من الإعجابات وملايين المشاهدات.

وتستقبل السينمات فيلم الممثل العالمى كريس هيمسوورث فيلمه الجديد Men in Black: International، مع إيما واطسون، اليوم، طبقا لموقع imdb.

وعلى نفس السياق فشلت شركة مارفل بفيلمها الأخير Avengers: Endgame فى تحطيم الرقم القياسى لشركة ديزنى المتربعة على عرض أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات بفيلمها الشهير Avatar الذى عرض عام 2009 بإجمالى 2.788 مليار دولار.