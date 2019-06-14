شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عرض فيلم "لا أحد هناك" بمسرح الفلكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مسرح الفلكى بالجامعة الأمريكية، اليوم الجمعة، فيلم "لا أحد هناك" للمخرج أحمد مجدى ضمن فعاليات مهرجان "مصر دوت بكرة" فى الساعة 8 ونصف مساءً.

فيلم "لا أحد هناك" عرض فى الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، كما شارك فى الدورة الـ17 من المهرجان الدولى للفيلم بمراكش، والمهرجان الدولى للفيلم "عبر الصحراء" بالمغرب.

تدور أحداث الفيلم فى شوارع المدينة الخالية سوى من أشباحها؛ حيث يجد أحمد نفسه تائهًا بلا إيمان، لكن الليلة يجب عليه مساعدة فتاة لا يعرفها لعمل عملية إجهاض؛ ولجلب المبلغ المطلوب يتورط مع مجموعة تقودهم فتاة أخرى تود كشف سر الزرافة المخبأة فى حديقة الحيوان.

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الفيلم تأليف وإخراج أحمد مجدى، ومن بطولة عمرو حسنى، شذى محرم، هايدى قوسة، سلمى حسن، رشا مجدى، محمد البدوى وأسامة جاويش.