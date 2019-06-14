شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى لليوم السابع: ناس كتير كانت فكرانى ضابط قبل شخصية بروسلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان أحمد العوضى عن سعادته بسبب ردود الأفعال الذى أثارها دوره فى الجزء الثالث من مسلسل كلبش، والذى شارك فيه خلال موسم دراما رمضان الماضى، حين كشف فى تصريحات خاصة عن كواليس المسلسل وشخصية بروسلى بتأكيده أن الدور مختلف عن كل ما قدمه من قبل، ما جعله تحديا بالنسبة له خاصة مع شخصية الضابط الذى سبق ولعبها فى وقت سابق حتى صدق كثيرين أنه ضابط، وبالتالى كان عليه لعب شخصية الفتى الشعبى "بروسلى" باقتدار مؤكداً أن اللكنة الذى اختارها لتأدية الدور من أهم عوامل نجاح الدور والذى أخذها من شخص كان يعرفه قديماً يتكلم بهذا الشكل.

كما أعرب أحمد عن سعادته بسبب اختلاف الدور الذى قدمه فى "كلبش 3" عما ظهر به فى أحداث "لآخر نفس" تماماً، مؤكداً أنه ركز على هذا الأمر منذ البداية.





مسلسل "كلبش 3" بطولة أمير كرارة، هشام سليم، أحمد عبد العزيز، هالة فاخر، يسرا اللوزى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال ، ومن تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجى بينما مسلسل "لآخر نفس" فمن تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى أيضاً وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.