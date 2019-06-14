خاص| مخرج "يوميات زوجة مفروسة أوي" يكشف سبب تقديمه لجزء خامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف المخرج أحمد نور، سر إصراره على تقديم جزء خامس من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة" بطولة الفنانة داليا البحيري.

وقال "نور" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الأجزاء السابقة من المسلسل لديها رصيد جيد لدى المشاهدين "العمل مسمع مع الناس"، مؤكدًا أن الجمهور لا يزال يشاهد هذه الأجزاء حتى الآن لكونها تتضمن أحداث خفيفة وشيقة وممتعة.

وأضاف أن المشاهد لن يشعر بالملل نتيجة وجود أجزاء من المسلسل لأن يوميات كل إنسان لا تنتهي.

وكان "نور" أكد في وقت سابق، أن المسلسل سيتم تصويره بعد انتهاء فصل الصيف، على أن يتم عرضه في رمضان 2020 أو موسم يناير المُقبل.