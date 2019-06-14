محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة قرارًا بإدراج 207 أفلام في سجل التراث القومي للسينما المصرية، باعتبارها تمثل توثيق لذاكرة وتاريخ الوطن.
ويقوم المركز القومي للسينما بإصدار شهادات اعتماد تجيز نسخ وعرض الأفلام المدرجة وتوثيقها، وفقًا للقواعد الوطنية والاتفاقات الدولية المعنية المعمول بها في مصر مع إلتزامه بصون الوسيط المسجل عليه كل فيلم، مع احتفاظه بالحق في نسخه رقميًا واستخدامه في كافة الأغراض الثقافية .
من جانبها، قالت إيناس إن مصر ثاني دولة في العالم تدخلها صناعة السينما، ولذلك تمتلك تراثًا عظيما لعب دورًا بارزًا في تصدرها المشهد الثقافي إقليميًا ودوليًا، مضيفة "فن السينما يعد أحد الروافد الهامة التي كونت جزء من ملامح الهوية العربية"، مؤكدة أن القرار يهدف إلى حماية وحفظ أيقونات التراث السينمائي العريق .
كانت هذه تفاصيل خبر إدراج 207 أفلام في سجل التراث القومي للسينما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.