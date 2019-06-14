إدراج 207 أفلام في سجل التراث القومي للسينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة قرارًا بإدراج 207 أفلام في سجل التراث القومي للسينما المصرية، باعتبارها تمثل توثيق لذاكرة وتاريخ الوطن.

ويقوم المركز القومي للسينما بإصدار شهادات اعتماد تجيز نسخ وعرض الأفلام المدرجة وتوثيقها، وفقًا للقواعد الوطنية والاتفاقات الدولية المعنية المعمول بها في مصر مع إلتزامه بصون الوسيط المسجل عليه كل فيلم، مع احتفاظه بالحق في نسخه رقميًا واستخدامه في كافة الأغراض الثقافية .

من جانبها، قالت إيناس إن مصر ثاني دولة في العالم تدخلها صناعة السينما، ولذلك تمتلك تراثًا عظيما لعب دورًا بارزًا في تصدرها المشهد الثقافي إقليميًا ودوليًا، مضيفة "فن السينما يعد أحد الروافد الهامة التي كونت جزء من ملامح الهوية العربية"، مؤكدة أن القرار يهدف إلى حماية وحفظ أيقونات التراث السينمائي العريق .