"واحدة حلوة" يمثل مصر في قرطاج الدولي للمونودراما‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، إن عرض المونودراما "واحدة حلوة" إنتاج فرقة مسرح الطليعة ومن إخراج أكرم مصطفى، يستعد للسفر إلى تونس ليمثل مصر في مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما، في المسابقة الرسمية، مشيرًا إلى اختياره ليكون عرض الافتتاح المقرر إقامته يوم الاثنين المُقبل 17 يونيو.
يُذكر أن "واحدة حلوة" تم افتتاحه في مايو ٢٠١٧ وشارك في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته العاشرة، كما شارك في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وحصل على جائزة لجنة النقاد الشباب الدولية للمونودراما.
العرض عن نص "امرأة وحيدة" لداريوفو وفراكارما، ويناقش المشكلات التي تواجهها أي امرأة في مجتمعنا. بطولة ليليت فهمي، تأليف موسيقى محمد الشاذلي، ديكور فادي فوكيه، كتابة وإخراج أكرم مصطفى.
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