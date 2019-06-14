كريم فهمي يعلن بدء تصوير فيلم "ديدو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

أعلن الفنانة كريم فهمي عن انطلاق تصوير فيلم جديد من تأليفه ويشارك في بطولته، يحمل عنوان "ديدو".

ونشر كريم عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة الكلاكيت مدوّن عليه المشهد الذي تم تصويره، معلقًا "أول يوم تصوير فيلم ديدو، تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، إنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي، بطولة حمدي الميرغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ريم مصطفي، كريم فهمي.. دعواتكوا".

جدير بالذكر أن كريم فهمي غاب عن السباق الرمضاني الماضي، وكانت مشاركته الأخيرة في دراما رمضان الموسم قبل الماضي، من خلال مسلسل "أمر واقع"، أما أخر أفلامه فكان فيلم "علي بابا".