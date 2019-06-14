بريجيت كوفانس تشارك في بينالي القاهرة الدولي بالأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

بالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة، تشارك الفنانة العالمية بريجيت كوفانس في بينالي القاهرة الدولي الثالث عشر، الذي تم افتتاحه مؤخرًا في قصر الفنون بالأوبرا.

وتعرض بريجيت بقصر الفنون عمل مجسم فاز بإحدى جوائز البينالي ويحمل عنوان الاتحاد في الاختلاف، يعتمد على استخدام الضوء باعتباره وسيط غير مادي يجتمع بعناصر أخرى ملموسة ليخلق مساحات افتراضية، وكما يستعرض المجسم الآثار السلبية للرقمنة وأخطار التطور التكنولوجي على المجتمعات والمؤثرات الحديثة التي غيرت وجه الحياة الإنسانية .

يُذكر أن بريجيت كوفانس تحمل لقب سفيرة الضوء باعتبارها أحد أهم وأشهر الفنانين الذين يستخدمون الضوء كأحد وسائل التعبير في الفنون التشكيلية.