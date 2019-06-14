محمد محمود عبدالعزيز يحتفل بعيد ميلاد شقيقه "كريم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقه الفنان كريم محمود عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

ونشر محمد صورة تجمعه بشقيقه معلقًا "مش عايز أتفلسف ولا أتكلم كتير، بس إحساس غريب أوي لما يكون ليك أخ وفي نفس الوقت هو بالنسبالك ابنك، كل سنة وانت طيب وبخير، ربنا يخليك ليا ويحميك ويكرمك ويفرح قلبك ويبعد عنك كل شر، وإن شاء الله دايماً ناجح وسعيد يا رب".

وتابع "14 يونيو عيد ميلاد كريم محمود عبدالعزيز يعني عيد الرجولة والجدعنة والسند. اسألكم الفاتحة والدعاء لابويا ولكل من رحلوا عنا".

جدير بالذكر أن كريم محمود عبدالعزيز شارك في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسلين: "هوجان" مع الفنان محمد إمام و"شقة فيصل" مع الفنانة آيتن عامر.

