نانسي عجرم توجِّه رسالة للجمهور السعودي.. ووائل جسار لـ"الخليج 365": هذه من أجمل الحفلات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 يونيو 2019 02:01 مساءً - ليلة غنائية مميزة امتزجت بالفن اللبناني الأصيل، أحياها الفنانان نانسي عجرم ووائل جسار، احتضنها موسم جدة، في سهرة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، بحضور جماهيري غفير على المسرح الروماني بالواجهة البحرية في جدة؛ حيث أسفرت عن أن تكون أول حفلة لبنانية خالصة تُقام بالسعودية، لتكون من نصيب موسم جدة، الذي يحتضن الفعاليات الفنية والحفلات الغنائية في فترة الصيف، لتلهب الحفلة عطش الجمهور والمحبين لنانسي وجسار، الذين استمتعوا بالحفلة الغنائية.. "الخليج 365" واكبت الحفلة الغنائية، وإلى التفاصيل.



بروفات وكواليس

افتتح وائل جسار وصلته واختتمها بأغنية غريبة الناس



ما إن تمَّ الإعلان عن حفلة نانسي عجرم ووائل جسار في جدة، حتى اكتظ عدد كبير من الجماهير لشراء التذاكر التي نفدت في وقت قياسي من طرحها، لتنتهي في نفس التوقيت الذي تمَّ طرحُه، مما يوضح الشعبية الجماهيرية التي يمتلكها نجوم السهرة في السعودية؛ حيث حظي وائل جسار بحفلته الثانية بالسعودية، بعد أن أحيا أول حفلة بالسعودية في أبريل 2018، وحلَّت نانسي لأول مرة بالسعودية من خلال حفلات جدة، لتحظى بالجمهور الغفير في أولى إطلالاتها، وأطلت نانسي على الجمهور بفستان أسود أبهرت به الحاضرين، وقبل الحفل بليلة كان الفنانون موجودين في الساحل الغربي استعدادًا للحفلة، غير أن البروفات لم تُقَمْ على المسرح، بل أُقيمت في بيروت بالتجهيزات التي أعدَّت والأغاني المختارة؛ حيث جرت العادة أن تُقام البروفات على نفس المسرح، غير أن الهندسة الصوتية في الحفلة كانت متميزة في أرجاء المسرح.

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وصل الفنان وائل جسار أولاً إلى مقرِّ الحفلة على المسرح الروماني بالواجهة البحرية، وقبل وصوله صعدت الفرقة الموسيقية على المسرح لتحظى بترحيبٍ من الحضور، وقبل بداية الحفلة حضر وائل جسار استعدادًا لإحياء الحفلة؛ حيث صعد أولاً في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وحضرت نانسي عجرم في تمام الساعة 11 والنصف مساءً، برفقة مدير أعمالها جيجي لامارا، وسط تشديد من الحراسة في التنظيم. ولم تكن نانسي متوترة فور وصولها؛ حيث استعدت للصعود على المسرح بكامل أريحيتها، وهذا ما أدى بها للتألق على خشبة المسرح وكأنها تتغنى دومًا في السعودية. وحظيت نانسي بتوهُّج فني وتفاعل أمام الجمهور السعودي في أول مرة تغني أمامهم.



هذا ما أكده وائل جسار لـ"الخليج 365"

قدمت نانسي عجرم تهنئتها للجمهور السعودي



بعد نهاية الوصلة الغنائية لوائل جسار، وقرب مغادرته مقر المسرح، تحدَّث لـ"الخليج 365" عن سعادته الكبيرة بحفلته الثانية في السعودية، قائلاً إن الجمهور السعودي مُحِبٌّ للفن، ويتمتع بذائقة فنية عالية، وهذا ما تبيَّن من خلال الحفلة الغنائية، ووجَّه شكرَه الكبير للشعب السعودي، الذي وصفه بأنه "عاشق للفن"، وحول ترديد الجمهور لأغانيه على المسرح قال وائل: "الجمهور السعودي حبايب القلب.. وذائقتهم عالية.. وهذا الجمهور بقدر ما أتحدث عنه قد لا أوفيه حقه.. بتفاعله وحماسه ومحبَّته للطرب"، مشيرًا إلى انبهاره بالانفتاح الثقافي والفني في السعودية.

نانسي ويارا وأنغام يحيين حفلات صيف "موسم جدة"

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وخاطب جسار الجمهورَ السعودي مع صعوده للمسرح قائلاً: "نورتونا بالسهرة المميزة.. والله يزيد ويبارك بحضوركم.. وتحيتي لكم وللسعودية.. وشكري الكبير للقائمين على هذا الحفل الجميل والرائع".



نانسي ووائل جسار يثبِّتان بصمتيهما بالمسارح السعودية

أشار وائل جسار إلى أن الجمهور السعودي عاشق للفن



واستمرت وصلة الفنان وائل جسار لساعة ونصف، حيث شهدت وصلاته تفاعلاً وانسجامًا بينه وبين جمهوره؛ حيث افتتح وصلتَه الغنائية بأغنية "غريبة الناس"، التي استقبلَها الجمهور بعاصفةٍ من الترحيب، ولكن الجمهور ردَّد لوائل كثيرًا أن يتغنى بها مرة أخرى، ليلبِّىَ النداءَ ويختتم بها وصلتَه. جسار أضاف الأغنية اللبنانية المخملية عندما تغنَّى للسيدة فيروز بأغنية "نسم علينا الهوى"، ليضيف بعضًا من العَبَقِ اللبناني الأصيل، ولم يكتفِ بالأغنية اللبنانية فحسب، بل أضاف جانبًا من أعمال العندليب عبد الحليم حافظ، فغنى أغنية "زي الهوا" التي ألهم بها جمهوره.

وتغنَّى جسار برفقة الفرقة الموسيقية التي قادها المايسترو "داني أيوب"، وكانت مكونة من 12 شخصًا، وقدَّم جسار أكثر من 10 أعمالٍ غنائية، مُعْرِبًا في نهاية السهرة عن أنها من أجمل السهرات الغنائية.

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وقبل صعود الفنانة نانسي عجرم، ردَّدَت الجماهير الغفيرة -التي اكتظت بهم القاعة- اسمَها، وهو ما يؤكد شعبيتها الجماهيرية بالسعودية؛ حيث أطلَّت على جمهورها في الساعة 12 ليلاً، وإطلالة نانسي كانت مميزة، وقد خاطبت الجمهورَ السعودي، معربةً عن حبها الكبير وشكرها للجمهور السعودي وطاقم العمل على الحفلة، مهنئة السعوديين ومتمنية أن يكونوا بألف خير، وفي سعادة دومًا.

وقابل الجمهور نانسي بعاصفة من الترحيب، واحتفظت نانسي بخفة ظلها على المسرح وكأنها تغنت لمرات عدة بالسعودية، وتجولت وتنقلت بين أرجاء المسرح، ملبية مطالب الحضور في سماع أعمالها الغنائية، حيث أوحت تعابيرها برغبتها في إشعال أجواء الحفلة، وهو ما حقَّقته من خلال التلويح للجمهور أكثر من مرة، ولم تهدأ نانسي منذ لحظة صعودها، واتضح الانسجام بينها وبين الحضور، وما زاد في التفاعل أن طفلة طلبت من نانسي الصعود للمسرح فلبَّتْ رغبتها وأخذتْها معها على المسرح وسط تحية كبيرة من الجمهور، وقد احتضنت الطفلة وهي تردِّد أغنية "ما تيجي هنا وأنا أحبك".

ولكن التفاعل الأقوى مع نانسي كان في أغنية "أخاصمك آه"، لتتغنى بها "دويتو" بينها وبين جمهورها الذي تفاعل بحرارة مع هذه الأغنية، لتقدِّم وصلة بطريقة "الميدلي"، وتقدِّم أيضًا الأغنية العاطفية بطلب من الحضور. نانسي كانت حاضرة فنيًّا بإطلالتها وتفاعلها مع الجمهور في أكثر من أغنية تغنَّت بها، من بينها "يا غالي، الدنيا حلوة، مين ده اللي نسيك، خلي الفراق"، لتوثِّقَ نانسي بصمتَها على المسرح السعودي.



مقتطفات:



أقيم الحفل تحت مظلة مواسم السعودية وموسم جدة ورعاية هيئة الترفيه.

رغم عدم تنسيق الجهة المنظمة مع الفنانين للقاء وسائل الإعلام، فإن "الخليج 365" حرصت على مواكبة الحفلة الغنائية والحديث مع الفنان وائل جسار.

لم تدلِ نانسي عجرم بتصاريح، واكتفت بمخاطبة الجمهور من على المسرح وتحيتهم.

لم يلتقِ الفنانان نانسي وجسار بكواليس الحفلة، وغادر وائل فور انتهاء حفلته.

أكد المايسترو "داني أيوب" سعادته الغامرة لقيادة الفرقة الموسيقية للمرة الثانية بالسعودية مع وائل جسار.

قدم المسئولون في موسم جدة كل التسهيلات لتغطية الحفلة الغنائية.

توافد الحضور الجماهيري باكرًا من الساعة السادسة مساءً قبل الحفلة بأربع ساعات.

ضمت الفرقة الموسيقية لنانسي عجرم ما يقارِب 20 شخصًا.

كان الفارق بين وصلتي نانسي عجرم ووائل جسار نصف ساعة.

أقيمت الحفلة بالواجهة البحرية بمسرح صُمِّمَ لهذه المناسبة على طريقة المدرج الروماني.

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