شاهدوا مسلسل شباب البومب 8 وكل حلقاته دفعة واحدة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 يونيو 2019 02:01 مساءً - يعدّ مسلسل شباب البومب 8 من الأعمال السعودية الثابتة في شهر رمضان المبارك، ومن المسلسلات التي يراهن عليها المشاهد، وقد وصل حاليًّا إلى جزئه الثامن الذي تم تصويره في مدينة الرياض.



ويشهد هذا الجزء استمرار بطل العمل، فيصل العيسى بدور "عامر"، في تقديم مغامراته الشيقة، ويشاركه في البطولة عددٌ من الممثلين، يتبنّون جميعًا هموم الشارع، ويجتهدون في تقديم قضايا الشباب على أكمل وجه، عبر تسليط الضوء على عديد من الظواهر الشبابية في المجتمعين السعودي والخليجي، في قالب كوميدي ترفيهي، إضافة إلى طرح قضايا أسرية وأمنية تخص الشباب.



المسلسل من بطولة فيصل العيسى، وعبد العزيز الفريحي، ومحمد الدوسري، ومهند الجميلي، وسلمان المقيطيب وغيرهم، وهو من إخراج سمير عارف، وعُرض على قناة روتانا خليجية طيلة شهر رمضان المبارك.

إليكم حلقات مسلسل شباب البومب 8 كاملة:

احدى المشاهد

الحلقة الأولى من مسلسل شباب البومب 8:

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل شباب البومب 8 العديد من المواقف الكوميدية من أبطال العمل.

الحلقة الثانية من مسلسل شباب البومب 8:



تناولت الحلقة الثانية من شباب البومب 8 قضية سيطرة الزوجات على الأزواج داخل المنزل، إلى جانب سيطرة الزوجة على كل كبيرة وصغيرة تتعلق بعائلة الزوج أيضًا، وتكون هي الآمر والناهي في المنزل.



الحلقة الثالثة من مسلسل شباب البومب 8:

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل شباب البومب 8 قضية اجتماعية سائدة، تتمثل في التنمّر والبحث عن المظاهر وترك المضمون.



وجسدت الحلقة هذه القضية تحت عنوان "الزين"، حيث تناولها عن طريق خلطة سحرية يتم شربها، فيصبح الشخص ذا مظهر جميل لافت للنظر.



الحلقة الرابعة من مسلسل "شباب البومب 8":

تطرقت الحلقة الرابعة من مسلسل شباب البومب8 التي كانت باسم "سليمان تيوب " إلى ظاهرة الـ" يوتيوبر " ، وهو الشخص صانع مقاطع الفيديو الصغيرة على اليوتيوب ، وإدمان وسائل التواصل الاجتماعي، والانسياق خلفها لتحقيق المال والشهرة والآثار المترتبة على ذلك، من التأخر الدراسي واقتحام خصوصية الأفراد والتخلي عن العادات والتقاليد .

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الحلقة الخامسة من مسلسل شباب البومب 8:

حملت الحلقة الخامسة الكثير من المواقف الطريفة تحت عنوان "البرق".

أبطال مسلسل شباب البومب 8

الحلقة السادسة من مسلسل شباب البومب 8:

في حلقته السادسة، تطرق العمل إلى سلطة مواقع التواصل الاجتماعي، ودرجة تأثيرها العالية، وحملت عنوان "فطور الجامعة".

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الحلقة السابعة من مسلسل شباب البومب 8:

استطاع نجوم مسلسل شباب البومب 8 في حلقته السابعة، التي جاءت بطابع رياضي، وحملت عنوان "ليالي الـ var"، إثارة الجدل في الشارع الرياضي السعودي، إذ أتقن خالد السهلي كتابة الفكرة، بينما صاغ السيناريو أحمد الزهراني، في حين شارك الفنان صالح القرني، قائد المدرّج الاتحادي، في أهزوجة ضمن الحلقة التي قُدِّمت إهداءً إلى نادي الاتحاد، الذي كان يصارع في الموسم الرياضي الجاري على تفادي الهبوط إلى الدرجة الأولى.

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الحلقة الثامنة من مسلسل شباب البومب 8:

لقد دارت أحداث الحلقة الثامنة، التي صاغ قصتها الفنان فيصل العيسى، وحملت عنوان "الشاليه"، عن عائلة تقرر الذهاب إلى "شاليه"، والاحتفال فيه بأول أيام العيد.

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الحلقة التاسعة من مسلسل شباب البومب8:

أطل حسن حسني، الفنان المصري المخضرم "87 عامًا"، عبر الحلقة التاسعة من الجزء الثامن من مسلسل شباب البومب 8 التي حملت عنوان "الواد عامر".

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الحلقة العاشرة من مسلسل شباب البومب8:

"ماستر كي" هو عنوان الحلقة العاشرة من المسلسل الكوميدي شباب البومب، وصاغ قصة الحلقة الكاتب سعد المدهش، وقد بدأ أول مشهد في الحلقة باستراحة عامر وأصدقائه، حيث قدَّم لهم عامر صديقه الجديد "سعد" -ماجد مطرب- الذي اقترح تحدّيًا في لعبة "البلاي ستيشن" لكرة القدم، ووعد في حال خسارته أن يتكفَّل بوجبة عشاء للجميع، وبالفعل دخل مباراة مع "ياسر" الذي تغلَّب عليه، ووفى سعد بوعده، وأحضر وليمة العشاء وسط ترحيب وحفاوة الأصدقاء، بعد أن منحه ياسر مفتاح سيارته لإحضار العشاء.

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فريق العمل



الحلقة الحادية عشرة من مسلسل شباب البومب8:

في الحلقة الحادية عشرة من مسلسل شباب البومب 8 ، والتي حملت عنوان "خوي المشهور"، سلطت الحلقة الضوء على مدى تأثير بعض مشاهير السناب شات، واستغلالهم للمتابعين، بداية من وصولهم للشهرة عن طريق خلق قصص وهمية.

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الحلقة الثانية عشرة من مسلسل شباب البومب8:

"مصور الجريمة"، عنوان الحلقة 12 من مسلسل شباب البومب 8 الذي يحظى بجماهيرية عالية، حيث استطاع نجوم العمل كسب الرهان، وإثبات أحقيتهم بحصاد نسب مشاهدة عالية.

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الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل شباب البومب8:

تطرق أبطال العمل في الحلقة 13، التي حملت عنوان "رحلة كان"، من تأليف عبدالله الوليدي، إلى قضية مهمة، وهي الجوائز الوهمية التي تقدمها بعض الشركات والمؤسسات بهدف جذب الزبائن.

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الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل شباب البومب8:

حملت الحلقة 14 عنوان "سناب حصحوص"، من تأليف محمد الفهادي، استمر طاقم المسلسل في مناقشة هموم الشباب اليومية، وهذه المرة تطرقوا إلى قضية الإعلانات التجارية في موقع سناب شات.

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الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل شباب البومب 8:

في حلقة اليوم الـ 15، التي جاءت بعنوان "اللوحة"، من تأليف علاء حمزة، يقوم "كفتة" سليمان المقيطيب، بشراء لوحة بسعر زهيد "500 ريال"، ويعرضها لأصدقائه في الاستراحة، فيسخرون منه، ويوثقون هذه اللحظة عبر مقطع فيديو، سرعان ما ينتشر من خلال رسام أجنبي، يشاهد اللوحة فيه بالصدفة، على مختلف القنوات التلفزيونية.

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الحلقة السادسة عشرة من مسلسل شباب البومب 8:

تطرقت الحلقة 16 من مسلسل شباب البومب 8 إلى قضية حسَّاسة، تهم مختلف شرائح المجتمع، السعودي والعربي، وهي الحسد "صاحب العين القوية".



وحملت الحلقة عنوان "النضول" في الحساب الرسمي لـ شباب البومب بـ "تويتر" قبل عرضها رسميًّا.

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من مسلسل شباب البومب 8

الحلقة السابعة عشرة من مسلسل شباب البومب 8:

اللعبة الحربية، التي يتواصل فيها اللاعبون مع بعضهم في أيّ بقعة من أرضنا، كانت موضوع الحلقة الـ 17 من شباب البومب 8 التي حملت عنوان "بمب جي"، وكتبها قريطم.

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الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل شباب البومب 8:

الحلقة الـ 18 من شباب البومب 8 التي حملت عنوان "شبح جدي"، وكتبها محمد الكندري، يتعرض في بدايتها عامر إلى مواقف محرجة للغاية، إذ تتعطل سيارته، وتتطلَّب منه مبلغ 2000 ريال لتصليحها، كذلك يطلب منه أصدقاؤه "شكش" مهند الجميلي، وكفتة "سليمان المقيطيب، و"ياسر" محمد الدوسري، دفع ما يترتب عليه من مصاريف للاستراحة.

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الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل شباب البومب 8:

في الحلقة الـ 19 من شباب البومب 8 بعنوان "الشيخ عامر"، وتأليف سعود التركي، تطرق فريق العمل إلى ظاهرة "الوجاهة الزائفة"، إذ يتحول "عامر" فيصل العيسى بين ليلة وضحاها من شخص فقير إلى "شيخ" صاحب مكانة عالية.

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الحلقة العشرون من مسلسل شباب البومب 8:

حملت الحلقة 20 من مسلسل البومب 8 عنوان "أربعة"، ويظهر في بداية العمل عامر وهو يستقبل عامل الدليفري بعد أن أحضر له طعام العشاء في المنزل.

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الحلقة الواحدة والعشرون من مسلسل شباب البومب 8:

الحلقة 21 ناقشت موضوع "كيد النساء"، وقامت بكتابتها ميساء الفارس، وبدأت بمشهد تقديم "والد عامر" علي المدفع، بعض الحاجيات إلى جاره "أبو سعود"، محسن الشمري، الذي يكتشف خلال تناول الغداء مع زوجته "أم سعود" ليلى السلمان، أنها لا تضع إسوارتها الذهبية، وحينما يسألها عن مكانها، تكذب عليه بأنها وضعتها في غرفتها.

شاهدوا الحلقة الواحدة والعشرون من مسلسل شباب البومب 8 عبر الضغط على اللينك

مشاهد من مسلسل شباب البومب



الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل شباب البومب 8:

تناولت الحلقة 22 من مسلسل "شباب البومب8" قضية مهمة جدًّا، يعاني تبعاتها السلبية عددٌ كبير من الشباب في السعودية والوطن العربي، وهي القروض.

شاهدوا الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل شباب البومب 8 عبر الضغط على اللينك

الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل شباب البومب 8:

تبدأ الحلقة 23 بمشهد خلاف كبير بين "أم عامر" شفيقة يوسف، وزوجها علي المدفع، يدفعها إلى الخروج من البيت بسيارة ابنها، واللجوء إلى بيت شقيقها "يوسف" خالد سامي، الذي يحاول الإصلاح بين أخته وزوجها، لكن من دون جدوى، بسبب تدخل أصدقاء والد عامر من جهة، وزوجة يوسف من جهة أخرى بتحريضهما ضد بعضهما.

شاهدوا الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل شباب البومب 8 عبر الضغط على اللينك



الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل شباب البومب 8:

ناقشت الحلقة الـ 24 من مسلسل شباب البومب 8 قضية حسَّاسة وخطيرة جدًّا، وهي السفر إلى خارج البلاد، والوقوع ضحية العصابات الدولية.

شاهدوا الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل شباب البومب 8 عبر الضغط على اللينك



الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل شباب البومب 8:

حملت الحلقة عنوان "احترمني أحترمك"، وكتبها ريناد قاسم الخميس، وبدأت بمشهد "عامر" فيصل العيسى وأصدقائه "شكش" مهند الجميلي، و"ياسر" محمد الدوسري، و"كفتة" سليمان المقيطيب، و"عزوز" عبد العزيز برناوي في بلد أجنبي يشترون حاجياتهم، لكنهم خلال ذلك لا يُظهرون أيّ احترام للمتسوقين، بعدها يتوجهون إلى غابة من دون أن يتقيدوا بلوحةٍ، كُتِبَ عليها ممنوع البقاء بعد الساعة 06:00 مساءً، وفجأة يهجم عليهم كلب أسود، ما يضطرهم إلى الذهاب إلى مكان آخر في الغابة.

شاهدوا الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل شباب البومب 8 عبر الضغط على اللينك



الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل شباب البومب 8:

تطرقت الحلقة 26 من المسلسل الكوميدي السعودي شباب البومب 8، الذي يناقش قضايا شبابية بطريقة هادفة، إلى قضية غريبة وهي "المومياوات".

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الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل شباب البومب 8:

تناولت الحلقة 27 موضوع أسس التربية الخاطئة مقارنة أولادنا بأولاد الآخرين، علمًا وأدبًا ونجاحًا في الحياة، لأنّ ذلك يؤثر عليهم كثيرًا، ويؤدي إلى تراجع حالتهم النفسية، والاعتماد على أسلوب العناد، بهدف توعية الأهل بضرر هذا الأسلوب في التربية.

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الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل شباب البومب 8:

تطرقت الحلقة الـ 28 من مسلسل شباب البومب 8 إلى مشكلة كبيرة، يعانيها كثير من المتنزهين في "البر"، وهي الآبار المكشوفة، التي تتسبب في فقدان بعضهم حياته نتيجة عدم الانتباه لها.

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من حلقات مسلسل شباب البومب



الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل شباب البومب 8:

انطلاقًا من مناقشته أهم القضايا الشبابية المعاصرة بطريقة كوميدية خفيفة وهادفة، تطرق طاقم مسلسل شباب البومب 8 في حلقته الـ 29 إلى ظاهرة "التنمُّر" الدخيلة على مجتمعنا، بهدف توعية الأهل وأبنائهم بخطورتها، و"المتنمّرين" بنتائجها العكسية عليهم مستقبلًا.

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الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل شباب البومب 8:

حملت الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل شباب البومب 8 عنوان "الكواليس".

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