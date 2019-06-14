شاروخان: الجمال يكمن في البساطة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 يونيو 2019 02:01 مساءً - غرّد نجم بوليوود شاروخان Shah Rukh Khan عبر حسابه الخاص في تويتر، ردًّا على أحد بائعي الشاي في باكستان ويدعى أرشد خان، الذي انقلبت حياته تمامًا بفضل صورة التُقطت له وهو يزاول عمله في تقديم الشاي، وهذه الصورة التي التقطتها صحافية بالصدفة ونشرتها عبر انستقرام، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وبين ليلة وضحاها انتقل خان من بيع الشاي إلى رحاب عروض الأزياء.



وفي التفاصيل فقد أُجريت مقابلة مع بائع الشاي أرشد خان، وسُئل عن المشاهير الذين يعتقد أنه يُشبههم؟ أجاب بثقة شاروخان! وعلى الفور قام شاروخان بإعادة التغريد ردًّا على الشاب، ليكتب على حسابه الشخصي عبر تويتر: "كم هذا جميل، الجمال يكمن في البساطة".

شاروخان وبائع الشاي

ودفع ردّ شاروخان إلى قيام بعض متابعيه باتهام الشاب الباكستاني الوسيم بالغرور الزائد، مؤكدين على الفارق الكبير بين جماهيرية شاروخان التي هي بلا حدود، وشهرة أرشد المصطنعة، والتي قد ينطفئ وهجها بسرعة كما بدأت.



وكان أرشد خان، الذي ينتمي إلى بيئة فقيرة ويعيش مع إخوته الستة عشر وأهله، قد دُعي في وقت لاحق إلى برنامج حواري شعبي، اسمه "صباح الخير يا باكستان"، يُعرض على قناة تلفزيونية محلية.



وبدأت قصة أرشد خان الذي لم يكن يعلم، عندما صلى صلاة الفجر في نحو الساعة الرابعة والنصف صباح أحد أيام سبتمبر الحارة، أنّ هذا اليوم سيكون هو اليوم الذي تتغير فيه حياته، بعد الفجر، تناول وجبة الإفطار وتوجه إلى العمل في كشك الشاي بأحد ضواحي إسلام أباد.

بائع الشاي يتحول الى عارض أزياء





وكان خان يعمل في السوق لمدة أربع سنوات - كونه واحدًا من الإخوة والأخوات البالغ عددهم 17، لم يلقَ اهتمامًا كبيرًا بتعليمه، ونتيجة لذلك، كان قد التحق فقط بضعة أيام بالدراسة.



وفي الساعة 8 مساءً، مع اقتراب موعد يوم عمل شاق من صنع الشاي، اقترب منه صوت فلاش كاميرا، حيث قامت مصورة كانت تمر بالصدفة، بالتقاط صورة له ونشرها على انستقرام، لتطلبه بعد ذلك إحدى أكبر شركات عروض الأزياء ليكون واجهتها.