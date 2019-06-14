تطورات مفاجأة بقضية “منى فاروق” و “شيما الحاج” في فيديوهات المخرج “خالد يوسف الجنسية“

قررت محكمة جنايات القاهرة، قبول استئناف كل من شيما الحاج، ومنى فاروق، المقدم على قرار حبسهما 45 يوماً بتهمة نشر فيديو فاضح مع مخرج شهير، والتحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام عبر الظهور فى فيديو إباحى، وإخلاء سبيل المتهمتين على ذمة التحقيقات فى القضية.

وبحسب صحيفة “اليوم السابع المصرية” كانت نيابة مدينة نصر الكلية بالقاهرة، قد أمرت بحبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور فى فيديو إباحى.