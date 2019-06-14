شاهد: سوسن بدر “جريئة” بمهرجان “تري كور”.. والجمهور يشيد بأنوثتها رغم سنّها!...

حظيت آخر إطلالة للفنانة القديرة سوسن بدر على تفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بأناقتها وجرأتها في حفل تكريمها بمهرجان “تري كور” الفرنسي للأفلام القصيرة، في الجامعة البريطانية بمصر. وتألقت سوسن بدر، بفستان طويل ومنفوش فيروزي اللون، به فتحة أنيقة، وأكمام شيفون كشف عن جمالها وأنوثتها رغم سنها. وانطلقت فعاليات المهرجان يوم الأحد الماضي، وسيستمر حتى الـ 16 من يونيو الجاري، وشهدت دورته الحادية والعشرين حضور كوكبة من الفنانين وصناع السينما، على رأسهم سوسن بدر، 62 عامًا. وكرّمت الجامعة البريطانية وإدارة مهرجان تري كور للأفلام القصيرة كلًا من: الفنانة سوسن بدر، والفنان فتحي عبدالوهاب، والفنان السوري فراس نعناع، لدورهم في تشجيع الشباب السينمائيين.

وقالت سوسن بدر على هامش المهرجان، إنها للمرة الأولى تكتشف هذا المهرجان، ورغم أنه قديم وأقيم أكثر من مرة في مصر، إلا أنه لم يحظ باهتمام ورعاية كفاية، مشيرة إلى أن هذا الشكل صعب جدًا، لكنها ترحب بالمشاركة في هذه النوعية من الأفلام القصيرة جدًا. وعن سبب ظهورها بهذه الإطلالة الجديدة وقصة الشعر المميزة، وهل ذلك مرتبط بعمل درامي جديد أم لا؟ نفت الفنانة ذلك وقالت: إن “اللوك” خاص بالعيد وغير مرتبط بشيء. يذكر أن مهرجان تري كور للأفلام القصيرة جدًا، هو مهرجان فرنسي دولي له العديد من النسخ حول العالم، ومنها النسخة المصرية، ويقام باستضافة ورعاية الجامعة البريطانية بالقاهرة وكلية الإعلام بها.

وتقدم للمسابقة ٢٠٥ أفلام من 4 قارات: من أمريكا الشمالية، كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ومن قارة أوروبا إيطاليا، ومن قارة أفريقيا كل من مصر والسودان والمغرب وتونس والجزائر، ومن قارة أسيا كل من البحرين وسوريا والأردن وفلسطين والعراق وكوريا الجنوبية والصين. ويرأس لجنة التحكيم السينمائي الكبير المخرج سمير سيف، ويمنح المهرجان جوائز أحسن فيلم روائي قصير جدًا، وأحسن فيلم رسوم متحركة قصير جدًا، وأحسن فيلم تسجيلي قصير جدًا. كما تقدم الجامعة البريطانية جائزة أحسن فيلم قصير جدًا عمل أول للشباب، وهناك أيضًا جائزة إسكاروس لأحسن فيلم اجتماعي مصري قصير جدًا. يذكر أن سوسن بدر شاركت في موسم رمضان الأخير بمسلسل “زي الشمس”، وقدمت دور والدة دينا الشربيني وريهام عبد الغفور في العمل الذي لاقى مشاهدة وتفاعلًا كبيرًا في رمضان.

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