تستعد المطربة آية عبدالله لطرح أغنيتها الجديدة "مصر نمبر وان" علي طريقة الفيديو كليب دعما للمنتخب المصري لكرة القدم ومساندة له في مشواره الجديد في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر قيامها في ٢١ يونيو المقبل . مشواره الجديد في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر قيامها في ٢١ يونيو المقبل . ومن المقرر طرح هذه الأغنية في منتصف الأسبوع المقبل على جميع الفضائيات والراديوهات. أغنية " مصر نمبر وان" من كلمات : مصطفي الجمل وألحان: فوزي عز الدين وتوزيع :كاميليو ومستشار اعلامي :موسي صبري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موعد طرح آية عبدالله أغنية "مصر نمبر وان " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.