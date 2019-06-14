"واحدة حلوة" يمثل مصر في قرطاج الدولي للمونودراما

قال الفنان شادي سرور، مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، إن عرض المونودراما "واحدة حلوة" إنتاج فرقة مسرح الطليعة ومن إخراج أكرم مصطفى يسافر إلى تونس ليمثل مصر في مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما في المسابقة الرسميةحيث يفتتح العرض المهرجان يوم الاثنين المقبل الموافق ١٧ يونيو.
يذكر أن واحدة حلوة قد تم افتتاحه في مايو ٢٠١٧ وشارك في المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته العاشرة، كما
العرض عن نص (امرأة وحيدة ) لداريوفو وفراكارما، وهو عرض يناقش الأحداث والمشكلات التى تواجهها اى امرأة فى مجتمعنا، ومن بطولة ليليت فهمي، تأليف موسيقى محمد الشاذلى ،ديكور فادى فوكيه ، كتابة وإخراج أكرم مصطفى.
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