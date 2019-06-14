شاهد.. كريم فهمي يبدأ أولى أيام تصوير "ديدو"

أعلن الفنان كريم فهمي عن بدء أولى أيام تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "ديدو"، كما كشف عن أسماء باقي نجوم العمل، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتب "فهمي" عبر حسابه: "أول يوم تصوير فيلم ديدو، تأليف كريم فهمي، اخراج عمرو صلاح، انتاج كريم السبكي و محمد احمد السبكي، بطوله حمدي الميرغني، احمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ريم مصطفي، كريم

فهمي.. دعواتكوا".يذكر أن أخر أعمال الفنان كريم فهمي، فيلم "علي بابا"، الذي قام ببطولته الي جانب كل من: أيتن عامر، صبري فواز، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، هيدي كرم، فراس سعيد ، تامر هاشم، محمود الليثي، منى ممدوح، إحسان الترك، إخراج وليد الحلفاوي.