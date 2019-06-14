بالفيديو.. "باي باي" لـ صابر الرباعي تتجاوز الـ 186 ألف مشاهدة

تجاوزت أغنية «باي باي» للمطرب صابر الرباعي حاجز الـ 186 ألف مشاهدة، وذلك عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقعالفيديوهات الشهير "يوتيوب". ويشار إلى أن أغنية «باي باي» للمطرب صابر الرباعي، من كلمات وألحان سليم عبدالله، وتوزيع سامي المعتوقي.

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