جورج الراسي اختار اغنيته الجديدة بإتقان وعرف كيف يسوّق لها

ميرنا وليد - بيروت - اصبحت اليوم وسائل التواصل الاجتماعي منبرا او حتى وسيلة مهمة للشهرة بسبب الاستخدام المدروس لهذه المواقع وحتى الفنان اصبح يتكل عليها من اجل تسويق اعماله وان كان هذا التسويق متقنا فهو يضمن بذلك نجاح عمله او يكون قد عبر 70% من الطريق للوصول الى انتشارها.

​جورج الراسي​ طرح اخيرا اغنية روحي التي رافقها بحملة اعلانية كبيرة على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عبر فيديوهات واعلانات صورية قام بدعمها لتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وعرف اي مقطع من الاغنية يختار لهذا التسويق لكي يثير فضول الناس للدخول والاستماع الى الاغنية كاملة ما يحسب له .

اضافة الى ذلك الاغنية جميلة جدا تشبه جورج وتليق بصوته كلاما ولحنا فقد تعاون فيها مع الشاعر طوني أبي كرم والملحن نيكولا شبلي الذي وزعها ايضا ونتمنى له دوام النجاح والاستمرارية.

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