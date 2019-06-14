ليليان أندراوس تكرم خمسة مبدعين في إحتفالية يوم الرجل

ميرنا وليد - بيروت - للسنة الثالثة على التوالي وبرعاية وزير الثقافة ​محمد داود​ ممثلاً بمدير المكتبة الوطنية حسان عكرة، أقامت الإعلامية ​ليليان أندراوس​حفل تكريم خمسة أعلام لبنانيين، كان لهم الأثر الكبير في مجالهم أو في دعمهم للمرأة وذلك لمناسبة ​يوم الرجل اللبناني والعربي​ الذي يحل كل عام في 8 من حزيران/ يونيو بعنوان ​أريحية الرجل اللبناني​، والذي أقيم هذه السنة في 10 حزيران/ يونيو بسبب عطلة عيد الفطر.

حضر الحفل الذي أقيم في قاعة المكتبة الوطنية، الوزيرة السابقة ​منى عفيش​ وعدد من الشخصيات والمثقفين وممثلي وسائل الإعلام من بينهم إذاعة لبنان وأقارب المكرمين.

أندراوس

البداية كانت مع النشيد الوطني اللبناني الذي عزفته الفنانة العالمية ​ماغي أبي اللمع​ على آلة Flûte de Pan، ثم عرّفت الإعلامية ليليان أندراوس بالمكرمين الخمسة وقالت :"منذ ثلاث سنوات بكل تواضع أطلقت يوم الرجل اللبناني والعربي لأنه يستحق واخترنا أن يكون سنوياً ، لنعيد الصورة الجميلة والحقيقية للرجل. والأريحية هي مؤنث أريحي وهو الرجل الصادق المبدع المعطاء المحب الخلاق، وهؤلاء المكرمون من بلادي هم أكبر من التكريم والمرأة من تكون أمام عظمتهم، نريد تعليم الأجيال من الفتيات من هو الرجل ويقول فيلسوف في القرن العشرين ان الرجل حمل عبئاً كبيراً أورثه إياه أرسطو وأن الرجل يجب أن يكون قائد الحرب وما إلى هنالك، والرجل حين يكون ليس سوياً يكون لديه ضعف بداخله، ونريد نحن أن نلغي هذا الضعف إذا كانوا غير سويين لنطلق الصورة الجميلة التي بداخلهم". وشكرت وزير الثقافة على رعايته الحفل والوزيرة السابقة عفيش راعية وعرابة الفكرة.

وشرحت أندراوس السبب الذي جعلها تختار اللبادة اللبنانية لتكون شكل الجائزة على خشب من ​الأرز​، حيث قالت إن: "الرجل اللبناني في الماضي حين كان يرفع اللبادة عن رأسه ويضعها على الطاولة، فهو يكون التزم بكلمته وهذا هو السبب وقد اخترت التعاون مع الفنانة التشكيلية باسكال مسعود لإنجاز هذا المجسم، وكيف لي أن لا أحترم الرجل الذي من بعد ربنا أعطاني نفحة الحياة".

تلت كلمة أندراوس أغنية من كلماتها وألحانها وغناء الفنانة اللبنانية دورا بندلي بعنوان "انتا الخي انتا البي".

تيلانغسينخ

ثم عرضت على الشاشة الكبيرة في قاعة المكتبة رسالة مسجلة من البروفسور جيروم تيلانغسينخ بالصوت والصورة متمنياً "أن يُنظر الى هذا اليوم وطنياً لتعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز العقول الايجابية والاجساد الصحية".

تابع: "يجب أن نفكر كيف نساعد الرجال على إحداث تغيير في مجتمعاتهم ليصبحوا اكثر معرفة بالحقوق والواجبات، لأن الكثير من الرجال يشعرون بالتهميش والتمييز، يجب أن ندافع عن حقوق الرجال وانجازاتهم الايجابية، وعلى الرجال أن يكونوا مسؤولين عن حماية البيئة في كل انحاء العالم. وفي ظل التغير المناخي علينا ايجاد الحلول".

عصفور

ثم كانت لطبيب الأمراض النفسية الدكتور ​صلاح عصفور​ كلمة أكد فيها :"أن الله حين أوجد الإنسان لم يظلمه واستشهد برسالة بولس الأولى "غَيْرَ أَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ مِنْ دُونِ الْمَرْأَةِ، وَلاَ الْمَرْأَةُ مِنْ دُونِ الرَّجُلِ فِي الرَّبِّ"، وفي القرآن الكريم "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"، والأريحية هي الارتياح العقلي والجسدي وهي صفة نبيلة. وسمعت كثيراً ما الذي ينقص الرجل بتكريمه؟ كنية أولادنا تعطى إليه وهو غير منتقص الحقوق في قانون الأحوال الشخصية وجزء من حريتي يضبطها هو وهنا ينتفض الرجل فيّ والرجل طفل كبير يخاف الرفض ويخاف إما أن تخونه المرأة أو تتركه، وما يربط الرجل والمرأة أكبر من مجرد العلاقة الجنسية، وأنا كنت اتقمص دور شخصية المرأة حتى افهمها، وقد جئنا من امرأة".

عكرة

وألقى عكرة كلمة استهلها بالترحيب بالحضور باسم وزير الثقافة في "الصرح الثقافي الذي هو المكتبة التي تختزل الفكر اللبناني وتظهر الانجازات للرجال اللبنانيين".

وعاد الى "التاريخ كعالم آثار حيث كان التبجيل لدى الشعوب القديمة للالهة الام، واكبر مثال ان اول معبد في جبيل هو البعلة. والصورة التي لدينا عن التكوين ان الله خلق الكون وخلق الارض أي الانثى، وليس من الممكن الا ان يكون الله خلق الارض ومن ثم زرع البذرة التي اعطت الحياة، وعندما صار منطق التوحيد والله الواحد هو المنطق السائد، ونشأت الاديان السماوية، فالذي كتب اسطورة الخلق وهو ان الله خلق ادم ومن ضلعه خلق حواء، فهو ذكوري. ومن حينها نعيش الصراع، ان يكون خلق الانثى ومن الانثى خلق الذكر الذي وضع البذرة، لان الحياه لا تنبت الا من البذرة، الله خلق اولاً الانثى ومنها الذكر، ومن هنا التكامل صار تكاملاً بمعنى الحياه والخلق".

وأشار الى انه "كما وراء كل رجل عظيم امرأة، فوراء كل امرأة عظيمة رجل، لان الفرد في المجتمع هو قيمة في حد ذاته، بغض النظر عن الجنس والجندرة والانتماء السياسي والعقائدي والديني، وبتكويننا خلقنا قيمة في حد ذاتنا علينا ان نتكامل باحترام متبادل".

عفيش

أما كلمة الوزيرة السابقة منى عفيش فأشادت فيها بدور الرجل الذي يكمل دور المرأة، ويساندها ويتفهم ما تقوم به من انجازات علمية او اجتماعية او سياسية وغيرها في المجتمع.

المكرمون

ثم استعرضت اندراوس المكرمين وهم:

1- العالم اللبناني ​حسن كامل الصباح​

الذي وصل إلى أميركا وأبدع في العلوم والاختراعات ولقب بـ أديسون الشرق. وقد القى عباس وهبة كلمة عن الصباح وإنجازاته، وأنه عالم ومخترع أسس للحقبة التاريخية التي نمر بها اليوم فالتحق بشركة الكهرباء العامة في نيويورك وتفوق على مئات المهندسين بالشركة، وبعد سنة قدم العديد من الاختراعات وأثار غيرة العديد من زملائه وارسل له الرئيس الأميركي آنذاك تهنئة لنبوغه، وارسل الرئيس روزفلت اكليلاً رافقه حتى مثواه الأخير في النبطية وأطلقت عليه الصحف الأميركية لقب أديسون الشرق، وطالب وهبة بمقاضاة شركة جنرال الكتريك التي اشترت اختراعاته بدولار واحد، وقال: "هذه حقوق لكل لبنان".

وديع الدوماني

وهو أول نقيب للمحامين في لبنان منذ 100 سنة تحدث عنه صديق العائلة حبيب عطية، مشيرا إلى دراسته في فرنسا وتعرفه الى عائلتي تابت وشمعون.

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3 - جامعة هايكازيان

وطلابها الثمانية الذين اطلقوا أول صاروخ إلى الفضاء وجرى منعهم من اتمام الاختراع لاسباب اقليمية. واقترحت اندراوس اقامة نصب يخلدهم في بيروت، فيما تحدث الدكتور بول هايدوستيان عن الاشخاص الذين كانوا وراء الانجاز الكبير والظروف التي رافقت التجربة العلمية الناجحة، وأيد تكريمهم.

4- ​ميشال عاقوري​

وتم تكريم رجل الاعمال المغترب ميشال عاقوري لمساندته زوجته الدكتورة رندا عاقوري التي زرعت اول رحم لامرأة في العالم، فألقى كلمة شرح فيها أنه:" عندما هاجرت إلى بلد الاغتراب كنت اشكر ربي ان الله انعم علي بزوجة مخلصة وناجحة وعائلة صغيرة". والقت زوجته الدكتورة رندا كلمة افتخار بالرجل اللبناني المنفتح المتطور المغامر المحب للسفر المكتشف للجديد الناجح اينما كان. واشارت الى وقوف زوجها الى جانبها، وأنه أخذ دور الامومة عنها لاكمال عملها الجامعي في السويد.

5 -ادوار بندلي

الاديب والفنان الموسيقار ادوار بندلي الذي تسلم الجائزة الممنوحة إليه ابنه الفنان ​روجيه بندلي​، وادت المطربة دورا بندلي احدى اغنيات والدها، كما وعرض فيلم عن النشاطات السابقة، وغنت الفنانة دورا بندلي أغنية لوالدها الراحل بصوتها أمتعت الحاضرين.

دروع

ومن ثم جرى توزيع الدروع، وهي عبارة عن خشب الارز مع اللبادة التي كانت لباس الرأس للرجل اللبناني.

موقع الخليج 365 كان حاضراً في تغطية الحدث وأجرينا حوارات مع ممثل وزير الثقافة وبعض المكرمين والفنانة ماغي أبي اللمع.

ليليان اندراوس

فكرة يوم الرجل اللبناني والعربي أطلقتها منذ ثلاث سنوات تيمناً بالهدف منه تكريم الرجل والإضاءة على صورته الحلوة عكس ما يصور عنه بأنه فاسد وقاتل ومغتصب ومعنّف، خصوصاً أن من يعطيني نعمة الحياة بعد الله هو الرجل لأن كروموزم y منه هو، وأردت تسليط الضوء لجيلنا الجديد على رجال عملوا للوطن، للعالم، للمرأة والطب ووللفكر والعلم. والسنة الماضية كرمنا الرئيس كميل شمعون والمغترب المكسيكي خوسيه العبد ومحمد فليفل، وهذه السنة المانسبات أكثر لذا كرمنا 5 أعلام وبالطبع كرمنا العالم اللبناني والمخترع حسن كامل الصباح الذي يستحق، واول من ترجم آيات القرآن الكريم للغة الأنكليزية والعربية وكان مترجماً مهماً ادوار بندلي وهو موسيقار وملحن وفيلسوف.

المنتج صادق صباح

حول أهمية هذا التكريم تحدث المنتج صادق صباح لموقعنا وقال :"أعتز أن اكون متواجداً هنا خصوصاً أنهم يكرمون كباراً من بلدنا وليس تحيزاً ولكن العالم الكبير حسن كامل الصباح مخترع كبير يشرف لبنان والوطن العربي، وأقل الواجب أن نكون متواجدين كتحية له ولهؤلاء الكبار." وحول تكريس قصة نجاح المخترع الصباح أو غيره وهل يمكن أن تلهمه لعمل فيلم أو مسلسل عن حياته اعتبر الصباح "ان الأمر وارد جداً ووفق الظروف والتوفيق من الله، خصوصاً أنه كان رائداً وسعى لظهور تقنية التلفزيون والصورة لذا علينا واجب مرتين، عائلي في المرتبة الأولى ووطني أيضاً وهذا الأمر نضعه نصب أعيننا".

ميشال عاقوري

أما المغترب اللبناني ميشال عاقوري زوج الدكتورة ندا عاقوري فقال :"هذا التكريم مهم جداً بالنسبة إلي وللرجل اللبناني عموماً إذ إنه يسلط الضوء على الدعم الذي يمنحه لزوجته، والأهم في هذه المساعدة أن تكون هناك محبة وإخلاص وأن يحددا الأهداف سوياً ليتعاونا على الوصول إليها".

روجيه بندلي

قال عن التكريم :"يعني لي الكثير خصوصاً بعد وفاة الوالد بـ 30 سنة وأعتبره وساماً على صدر عائلة البندلي لأنه عميد عائلة البندلي وأشكر وزارة الثقافة لرعايتها هذا الحفل، كما أشكر الإعلامية الصديقة ليليان اندراوس على تكريم ادوار بندلي".

الدكتور حسان عكرة

رئيس مجلس إدارة، المدير العام للمكتبة الوطنية قال :"في هكذا حدث يكرم فيه الرجل في حين ان المرأة كانت تطالب بحقوقها، فنحن كوزارة الثقافة نرى ان الرجل والمرأة هما افراد في هذا المجتمع، وكل واحد قيمته بذاته ونحن ندعم هذا الحدث لندعمها لأنهما لا يمكن لهما إلا أن يكونا متكاملين ومتماهين مع بعضهما البعض".

ماغي ابي اللمع

تحدثت الفنانة العالمية ماغي أبي اللمع عن مشاركتها كعازفة على الفلوت دو بان فقالت :"بدعوة من الإعلامية ليليان اندراوس أشارك للمرة الثانية هذه السنة في فعالية تكريم الرجل في يوم الرجل اللبناني والعربي والعالمي، وبالنسبة لي الرجل هو الاب والأخ والرجل الذي يحترم المرأة ويقدرها، ومضمون اغنية دورا بندلي التي كتبتها ليليان، والآلة التي اعزف عليها اسمها سيرانكس فلوت دو بان، وتروي الأسطورة التاريخية أن سيرانكس هي المرأة التي أحبها الإله بان وكانت هاربة منه، فلحقها ووصلت إلى حقل من القصب فعندما غمرها تحولت على شكل قصب، لذلك ندوزنها بشمع النحل ولذلك هذه الآلة وليدة الحب ومن هنا جاءت التسمية، وعملنا ضم حلم السنة الماضية ولدينا برنامج هذه السنة الذي سيعرض صوراً رائعة عن لبنان الجميل."

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