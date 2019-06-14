خاص بالفيديو-جاد شويري :تجربتي مع رامز جلال "كتير قوية"..وهذا رأيي بسيرين عبد النور ونادين نجيم

ميرنا وليد - بيروت - سجل الفنان ​جاد شويري​ اغنية لبنانية جديدة من المنتظر اصدارها قريباً وهي تشبه الستايل الذي عُرف به جاد في الغناء.

جاد وبلقاء خاص مع موقع الخليج 365 تحدث عن تفاصيل هذه الاغنية، وتحدث عن تجربته الناجحة ببرنامج الممثل ​رامز جلال​ "رامز في الشلال" الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي وحظي بنسبة مشاهدة عالية .

كما تحدث جاد عن رأيه ببعض المسلسلات التي عرضت خلال شهر رمضان، وبشكل خاص اردنا ان نسأله عن رأيه بما قدمته الفنانة سيرين عبد النور التي سبق وتعاون معها بكليب عادي وبالممثلة ​نادين نسيب نجيم​.

وتحدث جاد عن تعاون الفنانة ​اليسا​ والمخرجة انجي جمال، وعن تجربته مع الفنان ​جورج وسوف​ بكليب "ملكة جمال الروح" وعن الكليب الذي تعاون فيه الوسوف مع المخرج احمد المنجد "سكت الكلام" وامور فنية عديدة.

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