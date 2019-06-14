شاهد.. شيماء سبت تثير الجدل بعد أدائها لرقصة في مشهد مسرحي!

كتب امير فتحي في الجمعة 14 يونيو 2019 01:11 مساءً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة البحرينية شيماء سبت، وهي ترقص خلال مسرحية “رايحين ملح”، التي جسّدتها بأحد المسارح في البحرين.

وأظهر الفيديو المتداول، الفنانة شيماء سبت، وهي ترقص بحركات وصفها مغردون بأنها “مثيرة”، ومنتقدين ارتداءها ملابس خفيفة وضيقة؛ ما أثار غضب عدد كبير من متابعيها وجمهورها.

وعلّق أحد متابعي “سبت”، قائلًا: ”استحيت بدالها والله كيف تهز هكذا.. كيف أبوها يشوفها هكذا… ياربي ماحد عاقل”، فيما سخر آخر قائلًا: “اتق شر المتينة إذا نحفت”.