بريانكا شوبرا تحصل على جائزة «اليونيسف» الإنسانية

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تم منح الممثلة الهندية بريانكا شوبرا سيتم جائزة “داني كاي” الإنسانية من صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، نتيجة لنشاطها المفرط في الاعتناء بحالات إنسانية عديدة، وقد سميت الجائزة باسم الممثل داني كاي ، الذي كان أول سفير للنوايا الحسنة لليونيسف.

شاركت الممثلة البالغة من العمر 36 عامًا على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Twitter للتعبير عن امتنانها للمنظمة العالمية يوم الأربعاء 12 يونيو.

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قالت شوبرا التي من المقرر أن تستلم جائزتها الشرفية في حفل اليونيسيف ديسمبر المقبل: “بمتواضع جدا، شكرًا لك UNICEFUSA على تكريمك بجائزة داني كاي الإنسانية، عملي مع UNICEF نيابة عن جميع أطفال العالم يعني كل شيء بالنسبة لي.

تعد شوبرا سفيرة اليونيسف للنوايا الحسنة ، التي زارت إثيوبيا الشهر الماضي، وتشتهر بريانكا شوبرا بمساهمتها في القضايا الاجتماعية وبكونها صوتًا لتعليم الأطفال.

لقد كانت جزءًا من حملة “Girl Up” العالمية التابعة للأمم المتحدة وهي مرتبطة بالعديد من المنظمات غير الحكومية في الهند لرفع مستوى الوعي حول طرق تحسين تعليم وصحة وسلامة الطفلة في الهند.